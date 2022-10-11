بو صعب: التوصل الى حل يرضي الطرفين في موضوع الترسيم ولبنان سيحصل على كامل حقوقه من حقل قانا

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أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أنه "تم التوصل الى حل يرضي الطرفين في موضوع ترسيم الحدود ولبنان حصل على كل مطالبه".وأمل بوصعب في تصريح له من قصر بعبدا ان "يختم الرئيس عون عهده بالوصول الى اتفاق ترسيم الحدود البحرية كما بدأ عهده باصدار مراسيم النفط"، مشيرا الى ان "الرئيس عون سيجري بالاستشارات اللازمة للبحث بالصيغة النهائية للاتفاق".وشدد بوصعب على ان "العرض الأميركي لترسيم الحدود البحرية ليس اتفاقا أو معاهدة مع إسرائيل، فنحن لا نعترف بإسرائيل".وأكد أن "لبنان سيحصل على كامل حقوقه من حقل قانا والاسرائيلي يمكن ان يأخذ تعويضاته من شركة توتال وليس من لبنان وسبق للبنان ان وقع اتفاقا مع توتال عام 2017".