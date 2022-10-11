سجيع عطيه للـLBCI: ترسيم الحدود انجاز عظيم للبنان والمرحلة المقبلة ستكون تفاؤلية

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رأى عضو كتلة الإعتدال الوطني النائب سجيع عطيه أن المعطيات لم تكتمل بعد لإنضاج الإستحقاق الرئاسي.وأوضح عطيه في حديث لبرنامج "نهاركم سيعد" عبر الـLBCI، أن رئاسة الجمهورية هي محطة أساسية، قائلا: "لا نريدها أن تكون تقليدية"، لافتاً الى انه "على النائب ميشال معوض أن يكسر التلوينة لديه أي Pro-américain".وحول موضوع الترسيم، رأى عطيه أن "ترسيم الحدود انجاز عظيم للبنان الذي وقف موقفاً دبلوماسيا"، معتبرا أن ما حصل انجاز للعهد.واكد أن "في مصلحة دولية بالنفط والغاز في لبنان وسيكون هناك رعاية خاصة للبلد والمرحلة المقبلة ستكون تفاؤلية".