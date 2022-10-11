أخبار لبنان
11 تشرين الأول 2022 - 04:09
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رئاسة الجمهورية: الصيغة النهائية لاتفاق الترسيم مرضية للبنان ونأمل الإعلان عن الاتفاق قريبا

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رئاسة الجمهورية: الصيغة النهائية لاتفاق الترسيم مرضية للبنان ونأمل الإعلان عن الاتفاق قريبا
Lebanon News
سلم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب رئيس الجمهورية النسخة الرسمية النهائية المعدلة للاقتراح الذي كان تقدم به الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين للاتفاق في شأن الحدود البحرية الجنوبية.

واعتبرت رئاسة الجمهورية أن الصيغة النهائية لهذا العرض، مرضية للبنان لا سيما وانها تلبي المطالب اللبنانية التي كانت محور نقاش طويل خلال الأشهر الماضية وتطلبت جهدا وساعات طويلة من المفاوضات الصعبة والمعقدة. ورأت الرئاسة ان الصيغة النهائية حافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية وذلك في توقيت مهم بالنسبة الى اللبنانيين. 
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وأملت رئاسة الجمهورية في بيان، أن يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في اقرب وقت ممكن.

وقال البيان: "ان رئيس الجمهورية اذ يشكر الوسيط الأميركي والإدارة الأميركية على الجهود التي بذلت من اجل التوصل الى هذه الصيغة، يؤكد انه سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيدا للإعلان رسميا عن الموقف الوطني الموحد".
 
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