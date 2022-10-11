باسيل سلّم الراعي ورقة "الأولويات الرئاسية": أولويّتنا انتخاب الرئيس

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سلّم رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي نسخة من ورقة الأولويات الرئاسية التي كان حددها في مؤتمره الصحافي الأخير.وقال باسيل بعد لقائه ووفدا من تكتل "لبنان القوي" البطريرك الراعي: "سنبدأ بعد هذه اللقاءات بالاتصال بالكتل النيابية والفرقاء لعرض هذه الورقة الرئاسية عليهم ولنقاش ما نتوخى من العهد المقبل والرئيس المقبل وهذا الأمر يسهل الوصول للتوافق".واعتبر أنه "لا يمكن القول انّنا لا نريد الفراغ وفي الوقت عينه لا نريد التفاهم مع أحد"، قائلا: "أولويّتنا في الأسابيع المقبلة هي انتخاب الرئيس فهو يجنّبنا زيادة المآزق والأزمات".وأعلن أنه "يلتمس من رئيس الجمهورية وغبطة البطريرك القيام بالجهد والاتصالات الضرورية لتسهيل التواصل بين الفرقاء"، موضحا أن وورقتهم تفتح الباب للبحث في الأسماء "حتى لا نبقى نتحدث بالاوهام".وكشف باسيل أنه سيتم تشكيل وفود من التكتل لزيارة سائر المرجعيات لطرح مقاربتهم وأولوياتهم التي وضعوها في الورقة. وقال: "ارتأينا في مقاربتنا ان نسعى للتفاهم ليس على شخص ومواصفات بل على برنامج وقضايا وطنية وطرحناها مع غبطة البطريرك وكان التفاهم كاملا".