مشروع وطن الانسان: الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية يشكل نقطة تحول ايجابية

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عقد المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الانسان" اجتماعه الاسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام وحضور اعضاء المجلس التنفيذي.وبعد التداول بالتطورات السياسية وخصوصا اتفاق ترسيم الحدود صدر ما يلي:1- يرى"مشروع وطن الانسان" ان الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية، يشكل نقطة تحول ايجابية في ما يعود الى موقع لبنان دوليا، إذ إن هذا الامر يدخله نادي الدول المنتجة للنفط.علماً ان موقع لبنان التفاوضي كان ليكون اقوى بكثير لولا الانهيار الاقتصادي والمالي الذي خفّض المناعة على التحمل، وأفقده القدرة على تحصيل المزيد من المكاسب. اما اليوم، وقد تم الاتفاق، من المهم أن يترافق مع سرعة في التنفيذ على الصعد كافة، والاولوية هي لإنشاء صندوق سيادي بعيدا عن المحاصصات يكون بمثابة خميرة للأجيال المقبلة، كي لا تتكرر المعاناة التي نعيشها اليوم.2-رغم عدم وضوح الرؤية في ما يخص جلسة انتخاب الرئيس، يدعو "مشروع وطن الانسان" الافرقاء الى انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية وفق ثلاث اولويات: اولا، رئيس "مهمة" بالدرجة الاولى يتمتع بمصداقية أخلاقية عالية تمنعه من المساومة على القضايا الوطنية والسيادية.ثانيا، رئيس يحمل مشروعا انقاذيا في مواجهة الانهيار الحاصل ويتمتع بخبرة في التنفيذ والتطبيق.وثالثا، رئيس يتميز برؤية وخبرة حول كيفية إعادة بث الحياة في شرايين الادارة اللبنانية التي تواجه مؤسساتها انهيارا متسارعا غير مسبوق.3-اعتبر المجلس التنفيذي أن ما يشاهده اللبنانيون من تصدّع في الجسم القضائي، وخصوصاً الازمات الأخيرة التي كشفت مدى خطورة ألاّ يتمتّع لبنان بقضاء مستقل عن كل الخلافات وعن التدخّلات السياسية. واكّد المجتمعون أن ترميم القضاء وتحقيق استقلاليته، أولوية يجب العمل عليها.