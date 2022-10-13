عدوان: إذا اعتقد البعض أننا سنخفض سقف معاييرنا فهو مخطىء

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LBCI News Lebanon

اكد النائب جورج عدوان من مجلس النواب "اننا حضرنا اليوم كتكل جمهورية قوية إلى المجلس مرة جديدة وأكدنا أننا جاهزون لانتخاب رئيس للجمهورية، فيما هناك أكثر من فريق بسبب الخلافات والنزاعات الموجودة ليس جاهزا لانتخاب الرئيس".





وأضاف: "حرام" في ظل الوضع الذي يمر به البلد اقتصادياً ومعيشياً واجتماعياً وسياسياً ألا نعمل كنواب على انتخاب رئيس للجمهورية. إذا اعتقد البعض أنه مع مرور الوقت سنخفض سقف معاييرنا وسنذهب نحو رئيس "أبو ملحم" يكون مخطئاً. كل الكتل التي لا تختار رئيسا بالعلن ولا تطرح أسماء تؤكد أنه ليس لديها الجرأة لمواجهة الرأي العام".