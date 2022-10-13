فضل الله: ترشيح النائب ميشال معوّض يمثل "تحدياً"

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حضرت كتلة الوفاء للمقاومة الى مجلس النواب اليوم، لكنها لم تدخل بكامل اعضائها الى قاعة المجلس.وقال النائب حسن فضل الله قبيل الجلسة للـLBCI" القضية الاساس هي انتخاب رئيس جديد والقوات اللبنانية وبعض الكتل النيابية طرحت مرشّح تحدٍ ولكن "تحدي على مين؟"، لذا ندعو للوصول الى مرشّح توافقي وعدم تضييع الوقت بطرح مرشح لا يمكنه الوصول الى سدة الرئاسة".واضاف "ترشيح النائب ميشال معوّض يمثل "تحدياً" وهذا الأمر لن يؤدّي إلى إنتاج رئيس جديد".واعتبر ان "التيار الوطني الحر حليفنا ونحن متواجدون في المجلس وقرارنا صدر وسنطبقه في الجلسة وندعو إلى التوافق والتحاور على إسم نتفق عليه جميعًا".