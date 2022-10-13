أخبار لبنان
13 تشرين الأول 2022 - 05:41
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ضوّ: لعدم تمرير إتفاقية ترسيم الحدود البحرية قبل عرضها على مجلس النواب

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ضوّ: لعدم تمرير إتفاقية ترسيم الحدود البحرية قبل عرضها على مجلس النواب
Lebanon News
اعتبر النائب مارك ضو "اننا شاركنا اليوم انطلاقًا من مسؤولياتنا الوطنية والبلد لا يحتمل أي فراغ ولدينا سلة أسماء لرئاسة الجمهورية".

وقال في حديث للـLBCI "يجب عدم تمرير أي إتفاقيات مثل إتفاقية ترسيم الحدود البحرية قبل عرضها على مجلس النواب".
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