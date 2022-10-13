أخبار لبنان 13 تشرين الأول 2022 - 05:41 13/10/2022 05:41:41 ضوّ: لعدم تمرير إتفاقية ترسيم الحدود البحرية قبل عرضها على مجلس النواب

ضوّ: لعدم تمرير إتفاقية ترسيم الحدود البحرية قبل عرضها على مجلس النواب

Lebanon, news ,lbci ,أخبار تمرير إتفاقية ترسيم الحدود البحرية قبل عرضها على مجلس النواب,ضوّ: لعدم,ضوّ: لعدم تمرير إتفاقية ترسيم الحدود البحرية قبل عرضها على مجلس النواب

LBCI News Lebanon

اعتبر النائب مارك ضو "اننا شاركنا اليوم انطلاقًا من مسؤولياتنا الوطنية والبلد لا يحتمل أي فراغ ولدينا سلة أسماء لرئاسة الجمهورية".



وقال في حديث للـLBCI "يجب عدم تمرير أي إتفاقيات مثل إتفاقية ترسيم الحدود البحرية قبل عرضها على مجلس النواب". الإعلان

الإعلان