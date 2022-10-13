خلف: نطلب دعوة المجلس النيابي لعقد جلسة طارئة بما يتعلق بموضوع ترسيم الحدود

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أعلن النائب ملحم خلف أننا "وجهنا كتابًا إلى الرئيس نبيه بري ينص على أن إتفاقية الهدنة نصت على أن حدود لبنان هي الحدود الدولية إستنادًا إلى إحداثيات آذار عام 1949، لكننا علمنا من الإعلام أن الحدود البحرية رسمت بوساطة أميركية".وقال خلف في مؤتمر صحافي: "بما أنه لا يجوز التخلي عن أراضي البلاد وعلمًا أن الإتفاقات التي تتعلق بمالية الدولة لا يملك رئيس الجمهورية حق إبرامها إلا بعد موافقة المجلس النيابي، لذلك يجب إطلاعنا على نص الإتفاق".وأضاف: "نطلب دعوة المجلس النيابي لعقد جلسة طارئة بما يتعلق بموضوع ترسيم الحدود".