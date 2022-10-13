أخبار لبنان
13 تشرين الأول 2022 - 06:32
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إجتماع بين النواب التغييريين وكتلة الإعتدال الوطني لمناقشة الإستحقاق الرئاسي... هذه تفاصيله

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Lebanon News
بعد انتهاء الجلسة في مجلس النواب، عقد إجتماع بين النواب التغييريين وكتلة الإعتدال الوطني لمناقشة الإستحقاق الرئاسي.
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