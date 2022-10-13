أخبار لبنان
13 تشرين الأول 2022 - 08:50
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وزيرة الخارجية الفرنسية متوجّهة إلى لبنان: تأكيد على حسن سير عمل المؤسسات اللبنانية

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وزيرة الخارجية الفرنسية متوجّهة إلى لبنان: تأكيد على حسن سير عمل المؤسسات اللبنانية
Lebanon News
تتوجه وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إلى بيروت يومي الخميس 13 والجمعة 14 تشرين الأول 2022.

وستلتقي كولونا برئيس الجمهورية ميشال عون وبحضور نظيرها عبد الله بوحبيب، كما ستلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بيري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.

ومع اقتراب الموعد النهائي الدستوري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ستذكر الوزيرة بتمسك فرنسا بحسن سير عمل المؤسسات اللبنانية، ستؤكد أنه من الملح أيضًا أن يكون للبنان حكومة كاملة، لإخراج لبنان من الأزمة الخطيرة جدًا التي يواجهها منذ شهور، كما تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنصوص عليها في الاتفاق الموقع في نيسان مع صندوق النقد الدولي، التي تعتبر أساسية في سياق الحالة المقلقة للغاية في البلد، وذلك بحسب بيان للخارجية الفرنسية.
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وستكون هذه فرصة للترحيب بالاتفاق التاريخي بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل المبرم هذا الأسبوع، والذي عملت فرنسا من أجله مع شركائها الدوليين.

وفي ختام هذه الزيارة، سيلتقي وزير الخارجية الفرنسية بالمتطوعين الشباب من الصليب الأحمر الذين يعملون يوميًا في خدمة الشعب اللبناني، بحسب البيان.
 
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