مولوي: نعد اللبنانيين والسجناء تحديدا اننا لن نهملهم

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كشف وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي أن العمل على حل مشكلة اكتظاظ السجون جار، وقال بعد اجتماع ترأسه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي للبحث في اوضاع السجون: "نحن نعد اللبنانيين والسجناء تحديدا اننا لن ننساهم ولن نهملهم".ولفت الى ان وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض أكد ان لا اصابات بالكوليرا داخل السجون، وسيتم اتخاذ كل التدابير والاجراءات الضرورية لتعقيم المواد الغذائية والمياه.وكان قد شارك في الاجتماع الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الداخلية والبلديات بسام مولوي، العدل هنري خوري والصحة العامة فراس الابيض، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، رئيس الادارة المركزية العميد حسين خشفة، آمر سجن رومية العقيد ماجد الايوبي ومدير مكتب وزير الداخلية المقدم ايمن مشموشي.ولفت المولوي الى انه جرت خلاله مناقشة اوضاع السجون والمشكلة الاساسية المتعلقة بالاكتظاظ، وقد جرى الحديث مع وزير العدل عن ضرورة تسريع المحاكمات والخطوات التي ستتخذ قريبا.وردا على سؤال عن موضوع السنة السجنية، قال: "هذا الموضوع في عهدة المجلس النيابي، وكان دولة رئيس مجلس النواب وعد بإدراجه على جدول اعمال جلسة قريبة".