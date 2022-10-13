لويس لحود تفقد في مرفأ بيروت اعمال مسح المخزون السمكي في المياه اللبنانية (صور)

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قام مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود بجولة على المركب العلمي التركي في مرفأ بيروت يرافقه رئيس مركز الحجر الصحي الزراعي شربل الحاج ورئيس مركز الحجر الصحي البيطري الياس شعبان والمراقب المركزي للاحراج والصيد شادي صيقلي ورئيس مركز اسماك بيروت شربل نمور.وجال لحود والوفد المرافق على طاقم السفينة وتفقد تجهيزاتها ومختبراتها واشرف على عمل الخبراء. وخلال الجولة اكد مدير عام الزراعة ان المركب يقوم بدراسة المخزون السمكي في قعر البحر بالتنسيق بين وزارة الزراعة ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة الفاو بتمويل من-GFCM الهيئة العامة لمصايد البحر المتوسط وان هذا المركب العلمي التركي AKDENIS 1 يقوم بالجرف القاعي لدراسة المخزون السمكي في قعر البحر على اعماق تتراوح بين ٣٠ و٥٠٠ م وذلك باستعمال تقنية الجرف القاعي.وشدد لحود على ان هذه الدراسة تتيح معرفة كميات الأسماك التجارية والمستهلك محليا خصوصًا في الأماكن العميقة غير المستهدفة من قبل الصيادين وانه حتى الآن تم مسح ٢١ موقعاً وكانت النتائج واعدة حسب الكميات والأنواع.واكد لحود ان الهدف هو تطوير قطاع الثروة السمكية لتأمين حاجة لبنان والحد من الاستيراد لتعزيز الامن الغذائي وعلى المدى الطويل البدء بتصدير الاسماك من لبنان.كما اعلن عن استمرار التعاون بين وزارة الزراعة والهيئة العامة لمصايد الاسماك في دول البحر المتوسط لتطوير قطاع تربية الاسماك البحرية والنهرية من اجل استثمار أجدى ومستدام للثروة البحرية وتطوير نظم تربية الاسماك.