تكتل "الاعتدال الوطني" استقبل البزري ونواب التغيير ... الدويهي: لم يعد مقبولا تطيير النصاب وسليمان: نحن بحاجة لرئيس صنع في لبنان

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رأى النائب ميشال الدويهي أن جلسة إنتخاب رئيس الجمهوريّة تأجّلت اليوم بسبب تعمّد بعض الاحزاب تطيير النصاب، داعيا إلى لبننة هذا الإستحقاق وإنتاج رئيس صنع في لبنان.واعتبر الدويهي، بعد لقاء جمع نواب التغيير بتكتل الاعتدال الوطني والنائب عبد الرحمن البزري، أنه لم يعد مقبولا الإنتخاب بأوراق بيضاء او تطيير النصاب في إنتظار تسوية ما من احدٍ ما، موضحا أن هدف الاجتماع التفكير بطريقة جديدة وانتاج رئيس جديد قبل نهاية عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، ورأى أن هذا يحتاج لتوسعة مروحة الإتصالات لإنتاج رئيس يوقف إنهيار البلد ويستعيد السيادة ويضع خطة تعاف وطنية، يستعيد الآمال ويساعد لبنان واللبنانيين للخروج من الأزمات.أما النائب محمد سليمان فأشار إلى أننا بحاجة اليوم لرئيس "صنع في لبنان" يلبي طموحات اللبنانيين ويحافظ على لبنان ووجوده العربي، ويعيد الثقة العربية والدولية بلبنان ورئيسه، مؤكدا الاتفاق على ٩٠ بالمئة من النقاط حتى الآن وسنتابع اللقاءات مع نواب "التغيير" في خلية متابعة يومية قبل الإستحقاق لسير الامور بشكل يتماشى مع مصلحة بلدنا.وشدد سليمان على أن مصلحة البلد اولوية ونحن منفتحون على الجميع، وسنعمل على شراكةٍ وطنية جامعة فلا احد يستطيع ان يحكم البلد بمفرده.