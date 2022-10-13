بو حبيب: إصرار لبنان على حدوده ومصالحه تكلل في السياسة الخارجية من خلال ترسيم الحدود البحرية لمصلحته

شدد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، على أن إصرار لبنان على حدوده ومصالحه قد تكلل في السياسة الخارجية من خلال ترسيم الحدود البحرية لمصلحته، ومن خلال دبلوماسية لبنانية - أميركية فاعلة.

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واعتبر خلال ندوة حول لبنان وعلاقاته الدولية بدعوة من الجامعة اللبنانية - الاميركية، أن إدارة السياسات الخارجية، تحدد حسب المصلحة الوطنية وتكون المبادئ عاملا مكملا لها، رغم أن معظمها يضع المصالح الوطنية في الأولوية، مشيرا الى أن هذه الإعتبارات تدخل في صلب سياسات لبنان الخارجية وضمن التوافق المحلي.وأكد أن سياسة لبنان الخارجية عبرت عن ذلك في عدة ملفات أساسية منها إدانة لبنان للضم القسري للأراضى والبلدان سواء كان في فلسطين أو في أوكرانيا. وعبر رفض لبنان تطويع موضوع اللجوء السوري عبر تحويله من حالة طارئة إلى واقع نهائي في غياب خارطة طريق تضمن العودة الآمنة والسريعة لهم.