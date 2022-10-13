هوكستين للـLBCI: ليس صحيحاً أن لبنان خسر والعكس صحيح وآمل أن يبدأ التنقيب في المياه اللبنانية في غضون اسابيع

الإعلان

أوضح الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل آموس هوكستين أنه ليس صحيحا أن هناك رابح وخاسر في الاتفاقية، مشيرا إلى أنه لهذا السبب قاموا بتغيير المفاوضات خلال الأشهر القليلة الماضية للنظر إليها بشكل مختلف وطرحنا مجموعة مختلفة من الأسئلة.ولفت هوكستين، في مقابلة عبر الـLBCI، أنه نجح حين فشل قبل بضع سنوات وهذه هي جولته الثانية، معتبرا أن هذه التجربة كانت مفيدة والجزء الأهم كان عندما طلب منه الرئيس الاميركي بايدن استئناف العمل كوسيط.وأكد أن الطرفين أرادا أشياء مختلفة وما كان مهمًا لطرف لم يكن مهمًا بالنسبة للطرف الآخر فعملنا على وصفة للفوز بالنسبة للبنان.وشدد الوسيط الاميركي أن الجزء الأهم هو أن يكون لدى لبنان ما يكفي من مساحة في المياه تمنحه القدرة على تطوير حقل غاز حصري له من شأنه أن يوفر الاستثمار الأجنبي الذي سيتدفق لأول مرة إلى لبنان اضافة الى إمكانات الغاز التي ستتدفق مباشرة إلى محطات توليد الكهرباء .وأوضح هوكستين أنه بالنسبة لإسرائيل فإن ما أرادوه هو خط حدودي آمن ومؤكد ويوفر الاستقرار من جانبهم وبهذه الطريقة وبمجرد استيفاء الشروط الأمنية الإسرائيلية وتلبية الشروط والاحتياجات اللبنانية على الصعيدين الأمني والاقتصادي بات بالإمكان للصفقة أن تتم.وأثنى على عمل الفريق الموجود في لبنان الذي تفاوض على هذا الأمر وأشخاص مثل نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب والفريق في الرئاسة ومستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان.وحول ما اذا كانت الحرب الروسية الأوكرانية وحاجة أوروبا المتزايدة لمصدر بديل للطاقة في الوصول إلى هذه الاتفاقية، فقال:" أعتقد أنه من المهم حقًا أن السياق الذي جعل الأمر أكثر أهمية هو اكتشاف آلية للطرفين للتوصل إلى اتفاق وهذا ما فعلناه هنا".وعما اذا كان فوز رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو في الانتخابات سيشكل خطر التراجع عنها أو إلغائها، فاعتبر أن اسرائيل اليوم مثل لبنان لديها ديمقراطية نشطة للغاية مع الكثير من وجهات النظر ولكن الإجراءات الحكومية تميل إلى البقاء عليها كما هي واتباع الاتفاقات سواء صوتوا لها أم لا.وأمل هوكستين أن تعلن "Total" مع شريكتها "ENI" أنها بدأت في الاستعداد للتنقيب في المياه اللبنانية.