أخبار لبنان
14 تشرين الأول 2022 - 00:50
Back

شراكة بين مركز سرطان الاطفال في لبنان ومؤسسة الحسين للسرطان الاردنية

شراكة بين مركز سرطان الاطفال في لبنان ومؤسسة الحسين للسرطان الاردنية Lebanon, news ,lbci ,أخبار مركز سرطان الاطفال في لبنان ومؤسسة الحسين للسرطان الاردنية,شراكة بين,شراكة بين مركز سرطان الاطفال في لبنان ومؤسسة الحسين للسرطان الاردنية
episodes
شراكة بين مركز سرطان الاطفال في لبنان ومؤسسة الحسين للسرطان الاردنية
Lebanon News
وقّع مركز سرطان الأطفال في لبنان (CCCL) اليوم الخميس اتفاق شراكة مع مؤسسة الحسين للسرطان (KHCF)   يتعلق بالتعاون في مجال التوعية في لبنان والاردن وتمكين المرضى الذين يتابعون علاجهم أو الذين تماثلوا للشفاء. 

تم توقيع الاتفاق خلال زيارة رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الحسين للسرطان الأميرة غيداء طلال لمركز سرطان الأطفال في لبنان على رأس وفد من المؤسسة، استقبلهم خلالها رئيس الهيئة التنفيذية لجمعية مركز سرطان الأطفال في لبنان الدكتور سيزار باسيم وبعض اعضاء مجلس الامناء والمديرة العامة للمركز هنا الشعاّر شعيب مع مسؤولي المركز.
الإعلان

 وتفقّدت الأميرة غيداء والوفد المرافق لها اقسام المركز ومركز العلاج النهاري/اليومي حيث عادَت الأطفال المرضى وأمضت وقتاً معهم وقدمت الهدايا للاطفال المرضى.

 وتسلّمت هدية تكريمية كعربون شكر لها وتقديرا لعطائها وتأكيدا على أهمية التعاون وعمقه بين مركز سرطان الأطفال ومؤسسة الحسين للسرطان"، بحسب بيان المركز.

وكان مركز سرطان الأطفال في لبنان قد تلقّى العام الفائت شحنة من الأدوية المفقودة في لبنان، تساهم في تأمين مستلزمات علاج مرضاه، مقدمة من مؤسسة الحسين للسرطان بمبادرة كريمة من الأميرة غيداء طلال.
 
 
الإعلان
إقرأ أيضاً