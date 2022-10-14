أخبار لبنان
14 تشرين الأول 2022 - 03:52
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وزارة السياحة: إقفال ٩ مؤسسات مخالفة لشروط الإستثمار بالشّمع الأحمر

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وزارة السياحة: إقفال ٩ مؤسسات مخالفة لشروط الإستثمار بالشّمع الأحمر
Lebanon News
أعلنت وزارة السياحة في بيان، أنّه وبتكليف من وزير السّياحة المهندس وليد نصّار قام قسم الشرطة السياحة ومصلحة الضابطة السياحية وبمؤازرة من الفرقة الخاصّة التابعة لوحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي بجولة رقابية على المؤسسات السياحية بدءاً من منطقة المعاملتين وصولاً إلى منطقة غزير.

وأشارت إلى قيام قسم الشرطة ومصلحة الضابطة بتسطير محاضر ضبط وإقفال ٩ مؤسسات، وهي عبارة عن فندقين و ٧ ملاهي ليلية لمخالفتها لشروط الإستثمار ووجود شبهات حول أعمال مخلّة بالآداب العامّة في عدد منها.
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وختمت الوزارة بيانها مؤكدة استمرارها بتعقّب ومتابعة كل المخالفات على أن يتم إقفال المؤسسات المخالفة كافة، حرصاً على القطاع السياحي وسمعته.
 
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