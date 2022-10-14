أخبار لبنان
14 تشرين الأول 2022 - 05:17
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كولونا: لاتمام الاستحقاقات في موعدها... وميقاتي طلب مؤازرة لبنان في حل ازمة النازحين

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كولونا: لاتمام الاستحقاقات في موعدها... وميقاتي طلب مؤازرة لبنان في حل ازمة النازحين
Lebanon News
شددت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا على وجوب اتمام الاستحقاقات الدستورية اللبنانية في موعدها، وعلى وجوب استكمال الاصلاحات الضرورية للانتقال الى التوقيع النهائي لاتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي.

وقالت خلال لقاء مع الرئيس نجيب ميقاتي إن "المجتمع الدولي ككل يتطلع الى اتمام عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لعدم حصول اي فراغ قد يضعف الموقف اللبناني في ادارة عمليات التفاوض لحل ازماته ومعالجة الملفات الضرورية".
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وقد  طلب رئيس الحكومة من الوزيرة الفرنسية مؤازرة بلادها لبنان في حل ازمة النازحين السوريين على أرضه واعادتهم الى بلادهم.كما جرى البحث في العلاقات بين البلدين.

وكان الرئيس ميقاتي استقبل كولونا، في السراي الحكومي اليوم ،في حضور السفيرة الفرنسية  لدى لبنان آن غريو  ووفد من الوزارة ضم المديرة المساعدة لمكتب الوزيرة سيلين بلاس، ورئيسة دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن غيغان. كما شارك في اللقاء مستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.
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