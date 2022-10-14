البزري: عودة العمل في مركز الصرف الصحي في سينيق... خطوة مهمة لسلامة المدينة

البزري: عودة العمل في مركز الصرف الصحي في سينيق... خطوه مهمة لسلامة المدينة

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LBCI News Lebanon

أعلن النائب عبد الرحمن البزري أنه نتيجةً للإتصالات مع شركة كهرباء لبنان ومصلحة مياه لبنان الجنوبي والشركة المشغلة لمركز معالجة النفايات في سينيق، فإن خط الخدمات للتغذية الكهربائية سيتم تشغيله، وعليه فإن محطات الضخ الثلاث الفرعية في صيدا والغازية والمحطة الرئيسية في سينيق ستعاود العمل فورا.



واكد أنه تسلم ملف الحاجات الضرورية لتوفير صيانة مراكز الضخ ومعالجة الصرف الصحي من أجل العمل على توفيرها، معتبراً أن عودة العمل بنظام الصرف الصحي خطوة مهمة وضرورة ملحة لسلامة المدينة وأهلها، وبيئتها، وشواطئها وحمايتها من الأوبئة وإنتشار الروائح.