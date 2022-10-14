أخبار لبنان
14 تشرين الأول 2022 - 11:29
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اصابة أم وابنتها جراء انقلاب سيارتهما على أوتوستراد صيدا - الزهراني

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اصابة أم وابنتها جراء انقلاب سيارتهما على أوتوستراد صيدا - الزهراني
Lebanon News
أصيبت أم وابنتها في حادث سير على أوتوستراد صيدا - الزهراني في منطقة الغازية، جراء انقلاب سيارتهما من نوع BMW x5 رصاصية اللون.

وقد عمل الدفاع المدني على قص سقف السيارة وسحب المصابتين ونقلهما الى مستشفى الراعي.
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