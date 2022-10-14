الإجتماع السنوي للجان الوطنية للاونيسكو في العالم انتخب ممثلة لبنان هبة نشابة رئيسة للإجتماع لمدة سنة

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عقد مطلع الاسبوع الحالي في العاصمة الفرنسية باريس الاجتماع السنوي للجان الوطنية للاونيسكو في العالم، وقد انتخبت ممثلة لبنان الامينة العامة للجنة الوطنية اللبنانية للاونيسكو هبة نشابة رئيسة للاجتماع لمدة سنة من تاريخة.وترأست نشابة الاجتماع الذي استمر يومين وجرت خلاله مناقشة شؤون تنظيمية وادارية بالاضافة الى ابرز الفعاليات الثقافية في العالم.وعقدت نشابة لقاء مع المدير العام للاتصالات والمعلومات في الاونيسكو توفيق الجلاصي، تم خلاله الاتفاق على استكمال مشروع تدريب القضاة اللبنانيين على التحول الرقمي والحوكمة، هو مشروع انطلق قبل سنوات ولم يستكمل.وفي اطار المشاريع التي تساعد لبنان اتفقت نشابة مع المدير العام المساعد للتربية في الاونيسكو ستيفانيا جيانيني على دعم مشروع الصحة النفسية في شبكة المدارس التابعة للاونيسكو ومكتب الاونيسكو الاقليمي في بيروت.كما واجتمعت مع مدير المعهد الدولي للتخطيط التربوي جوردان نايدو الذي ابدى استعداده للمساعدة على التخطيط الميداني لشبكة المدارس المنتسبة للاونيسكو في بيروت.ومن ابرز اللقاءات الدولية، اللقاء مع الامينة العامة للجنة الوطنية الكندية للانيسكو رودا ميوز، حيث تم الاتفاق معها على توقيع مذكرة شراكة من اجل القيام باعمال ثقافية مشتركة مع كندا.كذلك، عقدت نشابة لقاء مع المدير العام المساعد للشؤون الثقافية في الاونيسكو ارنستو راميريز تم خلالها الاتفاق على انشاء ملتقى ثقافي في بيروت خلال العام 2023.وعقدت ايضا لقاء مع الامين العام للجنة الوطنية البريطانية للاونيسكو جيميس بريدج تم خلاله الاتفاق على توقيع مذكرة شراكة بين اللجنتين الوطنيتين اللبنانية والبريطانية لتبادل الخبرات.وفي لقائها مع الامينة العامة للجنة الوطنية الغانية للاونيسكو آما نيركواي - تيتيه، تم التداول بتجربة اللجنة الوطنية الغانية في انشاء اتحاد اللجان الوطنية الافريقية للاونيسكو الذي بات يضم ممثلين عن 52 لجنة وطنية افريقية وامكانية انشاء اتحاد للجان الوطنية العربية في الاونيسكو، واعربت عن استعدادها لتوفير الدعم اللازم وتبادل الخبرات.كذلك، التقت نشابة وفد اللجنة الوطنية الفلسطينية للاونيسكو برئاسة الامين العام للجنة دواس دواس حيث اعربت عن تضامنها مع نضال الشعب الفلسطيني وتضحياته اليومية من اجل حقه في العودة الى بلاده وبناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وحيت نشابة "نضال الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حيث يواجهون اعتى الممارسات بمعركة الامعاء الخاوية عبر الاضرابات عن الطعام". وجرى الاتفاق على استضافة لبنان لفعاليات "الشباب الفلسطيني في الانتشار".وعقدت نشابة سلسلة اجتماعات ثنائية على هامش هذه الفعالية الدولية الكبيرة، وكان ابرزها مع مندوبة لبنان الدائمة في الاونيسكو السفيرة سحر بعاصيري التي قدمت كل المساعدة من اجل اظهار الصورة الايجابية للبنان في المحافل الدولية.