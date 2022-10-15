أخبار لبنان 15 تشرين الأول 2022 - 12:22 15/10/2022 12:22:25 باسيل: قدّمنا التنازل الأكبر لمصلحة البلد ولم نترشّح بعد على الرئاسة... وانتبهوا من تغيير رأينا

باسيل: قدّمنا التنازل الأكبر لمصلحة البلد ولم نترشّح بعد على الرئاسة... وانتبهوا من تغيير رأينا

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الترسيم, الحكومة,جبران باسيل, باسيل: قدّمنا التنازل الأكبر لمصلحة البلد ولم نترشّح بعد على الرئاسة... وانتبهوا من تغيير رأينا

استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت إشترك الآن تسجيل الدخول تسجيل الدخول

LBCI News Lebanon





وأضاف خلال كلمته في ذكرى 13 تشرين: "نحن نسهّل ولكن ليس لكي يستخف أحد او يستهتر بنا وانتبهوا من تغيير رأينا".



وأكد أن تياره لن ينتخب إلا رئيسا اصلاحيا، معتبرًا انه بغير ذلك يكون اسير المنظومة وخاضعًا لها.

الإعلان

وقال: "أوقفوا اللعب وألّفوا حكومة بدون تضييع وقت"، مضيفًا: "الحكومة تؤلف خلال نهار واحد، اعملوها وبلا رهانات خاطئة".



الترسيم



وفي موضوع الترسيم، رأى أنه عندما ثبّت الامين العام لحزب الله حسن نصرالله المعادلة بقوّة المقاومة وصواريخها ومسيّراتها قاموا بتخويفه من اندلاع حرب واتهموه بالتسبّب بها، قائلًا: "نحن قلنا لا تخافوا ما من حرب".



واعتبر أن ترسيم الحدود ومن بعده التنقيب والتقييم والانتاج، مسار يفرض علينا العجلة بالاصلاحات والا نستغني عنها، وطالب في السياق ببيئة قضائية واستثمارية نظيفة عندما نصبح من البلدان النفطية بالعالم الثالث.



وقال: "إذا كان ممنوع على اللبنانيين ان يحتفلوا بإنجاز الحدود والغاز لأننا "لسنا من وضَعنا الغاز في البحر" فإذاً ممنوع ايضًا الاحتفال بمشروع مائي من حفر بئر أو سدّ لأن المياه من السماء".



وأشار الى انهم استلموا الغاز من الصفر وقاموا ببنائه "صحّ" امّا الكهرباء فاستلموها "خربانة". شدد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على أن التيار قدّم التنازل الأكبر من اجل مصلحة البلد وقال في السياق: "لم نترشّح بعد على رئاسة الجمهورية".وأضاف خلال كلمته في ذكرى 13 تشرين: "نحن نسهّل ولكن ليس لكي يستخف أحد او يستهتر بنا وانتبهوا من تغيير رأينا".وأكد أن تياره لن ينتخب إلا رئيسا اصلاحيا، معتبرًا انه بغير ذلك يكون اسير المنظومة وخاضعًا لها.وقال: "أوقفوا اللعب وألّفوا حكومة بدون تضييع وقت"، مضيفًا: "الحكومة تؤلف خلال نهار واحد، اعملوها وبلا رهانات خاطئة".وفي موضوع الترسيم، رأى أنه عندما ثبّت الامين العام لحزب الله حسن نصرالله المعادلة بقوّة المقاومة وصواريخها ومسيّراتها قاموا بتخويفه من اندلاع حرب واتهموه بالتسبّب بها، قائلًا: "نحن قلنا لا تخافوا ما من حرب".واعتبر أن ترسيم الحدود ومن بعده التنقيب والتقييم والانتاج، مسار يفرض علينا العجلة بالاصلاحات والا نستغني عنها، وطالب في السياق ببيئة قضائية واستثمارية نظيفة عندما نصبح من البلدان النفطية بالعالم الثالث.وقال: "إذا كان ممنوع على اللبنانيين ان يحتفلوا بإنجاز الحدود والغاز لأننا "لسنا من وضَعنا الغاز في البحر" فإذاً ممنوع ايضًا الاحتفال بمشروع مائي من حفر بئر أو سدّ لأن المياه من السماء".وأشار الى انهم استلموا الغاز من الصفر وقاموا ببنائه "صحّ" امّا الكهرباء فاستلموها "خربانة".

ولفت في سياق منفصل، الى أن المواجهة تعني انهاء التدقيق الجنائي، مشددًا على أننا ننتظر التقرير الأوّل الذي كان من المفترض أن يصدر من اسبوعين.



ورأى أن اليوم انكشفت المؤامرة التي، برأيه، استهدفتهم واستهدفت المقاومة واستهدفت لبنان وأفقرت شعبه، قائلًا: "استهدافنا من الجميع ليس علامة ضعف هو قوّتنا لأنه يدلّ على صوابية مشروعنا ويعزّز ثقتنا به".



وأضاف: "كما خرجنا من 13 تشرين العسكري بكرامتنا وعاد العماد عون اقوى على لبنان سوف نخرج من 13 تشرين الاقتصادية بنظافتنا ويرجع العماد عون اقوى على الرابية".



وشدد على أن رئيس الجمهورية ميشال عون عائد، قائلًا: "نريد جميعًا ان نواكبه بخروجه معززًا مكرّمًا من بعبدا وباستقباله بفرح بالرابية".وأضاف: "كما خرجنا من 13 تشرين العسكري بكرامتنا وعاد العماد عون اقوى على لبنان سوف نخرج من 13 تشرين الاقتصادية بنظافتنا ويرجع العماد عون اقوى على الرابية".

الإعلان