وزارة الصحة: تسجيل 9 إصابات جديدة بالكوليرا... فهل من حالات وفاة؟

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LBCI News Lebanon

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل 9 إصابات جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 43 في المناطق الشمالية.



كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة رفعت عدد الوفيات التراكمي الى 2.