أخبار لبنان
15 تشرين الأول 2022 - 14:23
15/10/2022 14:23:12
تسجيل 9 إصابات جديدة بالكوليرا... فهل من حالات وفاة؟
وزارة الصحة: تسجيل 9 إصابات جديدة بالكوليرا... فهل من حالات وفاة؟
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LBCI News Lebanon
اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل 9 إصابات جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 43 في المناطق الشمالية.
كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة رفعت عدد الوفيات التراكمي الى 2.
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