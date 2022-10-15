أخبار لبنان
15 تشرين الأول 2022 - 14:23
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تسجيل 9 إصابات جديدة بالكوليرا... فهل من حالات وفاة؟

وزارة الصحة: تسجيل 9 إصابات جديدة بالكوليرا... فهل من حالات وفاة؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار وفاة,كوليرا, وزارة الصحة: تسجيل 9 إصابات جديدة بالكوليرا... فهل من حالات وفاة؟
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تسجيل 9 إصابات جديدة بالكوليرا... فهل من حالات وفاة؟
Lebanon News
اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل 9 إصابات جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 43 في المناطق الشمالية.

 كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة رفعت عدد الوفيات التراكمي الى 2.
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