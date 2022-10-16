رعد: نريد رئيسًا للجمهورية يحقق مصلحة البلاد ولديه "رِكب"

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أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أننا "نريد رئيسًا للجمهورية يحقق مصلحة البلاد ولديه "رِكب" و لا يأمره الأميركي فيطيع، بل يُطيع المصلحة الوطنية".وشدّد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة خلال حفلٍ تأبيني أقيم في بلدة يحمر الشّقيف على أنّ "هناك صفة يجب أن تكون في رئيس الجمهورية القادم ونحن معنيون بالتفكير بها ونضعها على الطاولة وهي رئيسُ جمهورية يُقِرّ ويحترِم ويعتَرف بدور المقاومة في حماية السيادة الوطنية".وفي اطار منفصل، تطرق رعد الى موضوع ترسيم الحدود وسأل: "هذا العدوّ العنصري المجرم من الذي كشَفه على حقيقته؟ ومن الذي هشّم نموذجه و فضح إرهابه، و جعلَه أسير مُعادلةٍ لا يستطيع إلّا أن يستجيبَ فيها لإرادة الشعب المقاوم".وقال رعد إن "هذا العدو أقرّ باستخراج الغاز من مياهنا الإقليمية، لماذا اقرّ؟ لأنّ المقاومة هي التي فرضت على هذا العدو الإذعان ولولا قوّة المقاومة وسلاحها وخوف العدوّ من أن يخوض حربًا ستكون مُكلِفة له في هذه الأيام، لما أقدم على هذا التفاهم".وأضاف: "نحن حتى الآن لا نثق بهذا العدوّ ولن نثق ولذلك لم نعلن موقفنا حتى الآن"، وسأل: هل وقّع العدو على الإتفاق؟ هو قال إنّه وافق وبعد توقيعه سنرى كيف نوّفر الضمانات لتنفيذ ما وقّع عليه".ولفت رعد إلى أنّ هذا الأمر هو مبعثُ عزٍّ وفخرٍ لنا جميعًا في هذا البلد، و الذين كانو يتعرّضون ويتهكّمون على المقاومة لأسبابٍ كُلّها تدور حول مطامع خاصة وعقلية خاصة ولا تمت بصِلةٍ الى مصلحة الوطن أمّا الآن وبعد هذا التفاهم هل يمكنهم أن يقولوا بأنّ المقاومة ليست حاجة لضمان تنفيذ هذا التّفاهم".