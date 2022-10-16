فياض يلتقي وزير الموارد المائية والري في مصر: لتبادل الخبرات في مجالي معالجة الصرف الصحي والري

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بحث وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، على هامش مؤتمر اسبوع القاهرة للمياه، وزير الموارد المائية والري في مصر هاني سويلم الى اهمية وحدة الصف العربي في الموقف الى جانب مصر بالنسبة الى موضوع سد النهضة مع ضرورة ايجاد حل واتفاقية نهائية مع اثيوبيا برعاية دولية مع كل المعنيين تؤمن تقاسماً عادلاً للمياه وعدم إجحاف بحق دولة مصر.وشرح فياض لنظيره طريقة عمل قطاع المياه في لبنان، وتم الاتفاق على تفعيل عمل اللجنة المشتركة المنبثقة عن مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين عبر إجراء سلسلة اجتماعات حضورية وافتراضية بغية البدء بتبادل الخبرات خصوصا في مجال معالجة الصرف الصحي وفي قطاع الري واعادة تدوير مياه الري الذي لمصر باع طويل فيه.ونوّه فياض خلال الاجتماع بالدور الذي تلعبه مصر في كافة الأطر والقطاعات للوقوف الى جانب لبنان وجهوزيتها في موضوع ملف الغاز المصري ونقله الى لبنان عبر سوريا والأردن والذي لم يتم بعد من جرّاء تأخر التمويل من قبل البنك الدولي والاعفاءات من قانون قيصر مع العلم ان الجانب المصري بجهوزية تامة، كما تم التطرق الى موضوع الكهرباء واستعداد مصر للمساعدة حيث سيتم البحث في هذا الموضوع في اجتماع سيعقد لاحقاً مع وزير الكهرباء.وحضر اللقاء السفير علي الحلبي ومدراء مؤسسات المياه التابعة لوزارة الطاقة والمياه واعضاء الفريق المسؤول عن الموارد المائية في الوزارتين.