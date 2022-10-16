أخبار لبنان
16 تشرين الأول 2022 - 13:51
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وقفة احتجاجية لـ "حركة مواطنون ومواطنات في دولة" حول موضوع الرئاسة والترسيم

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Lebanon News
نفذت "حركة مواطنون ومواطنات في دولة" وقفة رمزية في ساحة رياض الصلح تحت عنوان اللا-دولة والارتهان للخارج شيء واحد، لرفع الصوت حول موضوع الرئاسة والترسيم، معتبرة انهما ملفان في مسرحية واحدة. 
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