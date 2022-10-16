أخبار لبنان 16 تشرين الأول 2022 - 13:51 16/10/2022 13:51:00 وقفة احتجاجية لـ "حركة مواطنون ومواطنات في دولة" حول موضوع الرئاسة والترسيم

وقفة احتجاجية لـ "حركة مواطنون ومواطنات في دولة" حول موضوع الرئاسة والترسيم

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LBCI News Lebanon

نفذت "حركة مواطنون ومواطنات في دولة" وقفة رمزية في ساحة رياض الصلح تحت عنوان اللا-دولة والارتهان للخارج شيء واحد، لرفع الصوت حول موضوع الرئاسة والترسيم، معتبرة انهما ملفان في مسرحية واحدة. الإعلان

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