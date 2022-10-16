حجار لـ "صوت الناس": لا يمكن للمفوضية أن تعمل في خدمة النازحين على حساب اللبنانيين

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أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار أنه لا اسمح لأي من المنظمات ان يقولوا عنه فاسدا، قائلا: "المنظمات الانسانية تقول ان السياسيين فاسدين ومن بيته من زجاج عليه الا يرشق الناس بالحجارة".وشرح خلال برنامج "صوت الناس" عبر الـSBI والـLBCI، ان هناك شد حبال بيننا وبين مفوضية اللاجئين، وهناك 15 نقطة ننتظر جوابا عليها، معتبراً انه لا يمكن للمفوضية أن تعمل في خدمة النازحين على حساب اللبنانيين، في حين نحن طوعا كدولة لبنانية اتخذنا قرارا باحترام كل الابعاد ولم نتصرف الا بإخلاقية تجاه عودة النازحين، كما قال.واثر انتشار الكوليرا، اشار الى أن هذا الفيروس يهدد المخيمات السورية والشعب اللبناني، لافتا الى أنه كان من المفروض على اليونسيف ان تساهم في تأمين المياه وافراغ الجور الصحية والمفوضية برفع النفايات من المخيمات ولكن تقاعستا عن المسؤوليات لأشهر. وأضاف حجار: "بسبب التقاعس بالمسؤوليات اليوم لا مياه بالمخيمات الا القليل والجور الصحية تفيض والنفايات بالمخيمات بكثافة". وتابع: "بنفس القسطل في المخيمات تصل مياه الشرب ومياه المجارير والأولاد يشربون منها ونطلب من منظمة العفو الدولية ان تزور المخيمات حيث الاولاد يعملون وهم تحت الـ10 سنوات".واشار الى أنه "عندما قلنا في بروكسيل ان السوريين سيصلون اليهم ابتسموا، ونحن لا نعرف من القوارب الا التي لا تنجح بالوصول، ونحن لا نلعب مع المجتمع الدولي هذه اللعبة، ولا اموال لدينا لحماية امن مليوني سوري في لبنان، ولم نتحدث يوماً عن عودة غير طوعية للسوريين". وشرح ان اللواء عباس ابراهيم يحدد نقطة الصفر للعودة الطوعية وهناك مراكز تسجيل ونحن ننتظر التطورات.أما عن برنامج أمان والمساعدات الاجتماعية للأكثر فقرا بين اللبنانيين، قال حجار: "هناك عائلات مستفيدة من برنامج الاكثر فقرا عملت على الاستفادة من مشاريع اخرى فقمنا بإيقاف الاثنين لتنظيف الملفات وهناك 37 الف عائلة تمت زيارتها وأعد الجميع ان تنتهي الجردة قبل 15 تشرين الثاني".وكشف أن قرض برنامج أمان مستقل ولم نأخذ الاموال من اي مكان آخر والاموال أصبحت بالسراي.وشدد على أنه وزير تكنوقراط ومن حصة رئيس الجمهورية، لافتا الى ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لم يتدخل او يطلب منه اي طلب بوزارته او بالسياسة.