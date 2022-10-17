البزري: لتأمين مياه صالحة للاستخدام وصيانة البنى التحتية لمنع انتشار الكوليرا

كشف النائب عبد الرحمن البزري عن ارتفاع عدد اصابات الكوليرا في لبنان الى حوالى الخمسين اصابة.

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وأعلن في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان"، أن اجتماعا سيعقد اليوم لرصد الحالات الجديدة، موضحا أن هذه الحالات لا تقتصر فقط على النازحين السوريين بل طالت لبنانيين ايضا.وطمأن ألا خوف من انتقال العدوى من خلال الأسطح، مشددا على وجوب تأمين مياه صالحة للاستخدام وصيانة البنى التحتية لمنع انتشار الوباء والوصول الى مرحلة الخطر.وتخوف من تسارع وتيرة الوباء خصوصا في المدارس لا سيما الرسمية منها مع غياب كميات كافية من المعقمات، داعيا الاهل الى توعية أطفالهم، وتجنب مشاركة الطعام.وعن اللقاحات، أوضح أن انتاجها لا يلبي حاجات السوق، وأن الحكومة اللبنانية تسعى للحصول عليها في حال انتشر الوباء.