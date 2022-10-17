ياسين ياسين للـLBCI: أي حوار يجب أن يكون على أساس اتفاق الطائف وعلينا اعادة بناء الدولة والاقتصاد

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اعتبر عضو تكتل نواب التغيير النائب ياسين ياسين أن "أي حوار سيُجرى يجب أن يكون على أساس اتفاق الطائف، ونحن كنواب تغييرين وضعنا خطة تُعنى بالوضع الراهن".وقال ياسين في حديث لبرنامج "نهابركم سعيد" عبر الـLBCI إن "الدولة تتحلل والمطلوب منّا العمل اعادة بناء الدولة والاقتصاد اللبناني".وأعلن انه "استباقا للفراغ، أطلقنا مبادرتنا منذ أكثر من 5 اسابيع وكنواب تغييرين وضعنا خطة"، لافتاَ الى انه يجب مواجهة الاستحقاقات الموجودة والتي هي حساسة جدا.وفي ما يتعلق بسلاح حزب الله، أوضح أننا "كنواب تغيير نؤمن بسلاح الجيش، وهذا الأمر مهم بالنسبة لنا وأساسي"، مؤكدًا أننا "مع بناء الدولة المدنية، لكن حصل نقاش فقط حول موضوع الزواج المدني".وفي هذا السياق شدد على أنه "لا يمكن لبلد طبيعي أن يكون فيه جيشان ولا يمكن أن يكون قرار السلم والحرب خارج قرار الدولة.