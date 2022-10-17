عون عرض مع بخاري العلاقات اللبنانية - السعودية والدعم الذي تقدمه المملكة للبنان

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عرض رئيس الجمهورية ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا مع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري العلاقات اللبنانية - السعودية وسبل تطويرها في المجالات كافة، والدعم الذي تقدمه المملكة للبنان لا سيما على الصعيدين الاجتماعي والانساني. وتطرق البحث الى الاوضاع العامة والتطورات الأخيرة.وجدد السفير بخاري التأكيد على حرص المملكة على وحدة لبنان وشعبه وعمقه العربي انطلاقا من المبادئ الوطنية الميثاقية التي وردت في اتفاق الطائف الذي شكل قاعدة أساسية حمت لبنان وأمّنت الاستقرار فيه. كما أكد أهمية انجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها. ولفت بخاري الى أن الرئيس عون أكد حرصه على تفعيل العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.