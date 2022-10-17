عرض رئيس الجمهورية ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا مع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري العلاقات اللبنانية - السعودية وسبل تطويرها في المجالات كافة، والدعم الذي تقدمه المملكة للبنان لا سيما على الصعيدين الاجتماعي والانساني. وتطرق البحث الى الاوضاع العامة والتطورات الأخيرة.
وجدد السفير بخاري التأكيد على حرص المملكة على وحدة لبنان وشعبه وعمقه العربي انطلاقا من المبادئ الوطنية الميثاقية التي وردت في اتفاق الطائف الذي شكل قاعدة أساسية حمت لبنان وأمّنت الاستقرار فيه. كما أكد أهمية انجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها. ولفت بخاري الى أن الرئيس عون أكد حرصه على تفعيل العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.
عون عرض مع بخاري العلاقات اللبنانية - السعودية والدعم الذي تقدمه المملكة للبنان
الى ذلك، استقبل الرئيس عون النائب السابق سيزار المعلوف الذي هنأه على الموافقة على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد.
وأوضح النائب السابق المعلوف ان الرئيس عون حرص في بداية عهده على اقرار المراسيم التنظيمية الخاصة لاطلاق عملية الاستكشاف والانتاج وتحديد البلوكات، واستطاع قبل نهاية عهده بأيام انهاء الترسيم لينطلق بعد ذلك التنقيب عن النفط والغاز تمهيداً لاستخراجهما من الحقول النفطية اللبنانية.
وفي قصر بعبدا، وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم التي عرضت مع الرئيس عون الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة.