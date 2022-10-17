الجزائر تلغي زيارة وزير الطاقة.. ما هي الأسباب؟

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LBCI News Lebanon

فيما كان ينتظر قيام وزير الطاقة وليد فياض بزيارة الى الجزائر بعد مصر، للبحث في سبل تأمين كميات من الفيول أويل لتشغيل معامل الكهرباء وزيادة ساعات التغذية، الغيت الزيارة.. فما هي الاسباب؟



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