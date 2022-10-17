أخبار لبنان
17 تشرين الأول 2022 - 06:35
17/10/2022 06:35:16
الجزائر تلغي زيارة وزير الطاقة.. ما هي الأسباب؟
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LBCI News Lebanon
فيما كان ينتظر قيام وزير الطاقة وليد فياض بزيارة الى الجزائر بعد مصر، للبحث في سبل تأمين كميات من الفيول أويل لتشغيل معامل الكهرباء وزيادة ساعات التغذية، الغيت الزيارة.. فما هي الاسباب؟
اليكم التفاصيل..
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