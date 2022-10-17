أخبار لبنان
17 تشرين الأول 2022 - 06:35
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الجزائر تلغي زيارة وزير الطاقة.. ما هي الأسباب؟

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Lebanon News
فيما كان ينتظر قيام وزير الطاقة وليد فياض بزيارة الى الجزائر بعد مصر، للبحث في سبل تأمين كميات من الفيول أويل لتشغيل معامل الكهرباء وزيادة ساعات التغذية، الغيت الزيارة.. فما هي الاسباب؟

اليكم التفاصيل..
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