لقاء سيدة الجبل: لضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة جديدة

الإعلان

رأى لقاء سيدة الجبل أنه بعد الاعلان عن الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية بات حزب الله يقدّم نفسه بوصفه ضامن تنفيذ الاتفاق بقوّة سلاحه، بينما تغيب ضمانات الدولة اللبنانية وكأنها طرفٌ ثانويٌ في الاتفاق ويقتصر وجودها على إتمام الترتيبات الشكلية له.وقال في بيان بعد اجتماعه الدوري إلكترونياً إن "لقاء سيدة الجبل يرفض هذا الواقع الاحتلالي للجمهورية اللبنانية ولذلك فهو يكرّر مطالبته بمناقشة الاتفاق داخل المجلس النيابي الذي يشكّل الركن الدستوري الأوّل في تمثيل مصالح الشعب اللبناني، وبصفته هذه فإنّ من واجبه الاطلاع على هذا الاتفاق ومناقشته، وإلّا فهو يفقد مبرّر وجوده".واعتبر ان ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل هو جزء من كلّ ولذلك فإنّ الاكتفاء به تفريط فاضح بسيادة الدولة وحقوقها، وعليه فإنّ اللقاء يطالب أيضا بترسيم الحدود البرية مع اسرائيل، والحدود البرية والبحرية مع سوريا بدءاً من مزارع شبعا.وشدد لقاء سيدة الجبل على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة جديدة، وفقاً للدستور واتفاق الطائف، لأن ذلك وحده يضمن تنفيذ اتفاق الترسيم ويجعله مكسباً وطنياً لا حزبياً أو طائفياً.وتوجه الى اللبنانيين، قائلاً: "حزب الله ينسُف الحياة الديمقراطية من خلال رفضه الإنتخابات الرئاسية بعدم قبول مرشّح مقابل آخر والكلام عن "التوافق"، وسأل: "هل هناك توافق على سلاح حزب الله؟ وعلى حروب حزب الله خارج لبنان؟ وعلى إمداد إيران لحزب الله بالصواريخ والأسلحة؟ حزب الله قوّة إحتلال وندعو الكتل النيابية لمواجهته".