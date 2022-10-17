أخبار لبنان
17 تشرين الأول 2022 - 07:15
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السفارة السويسرية في لبنان وسوريا: تأجيل العشاء إلى موعدٍ لاحق

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السفارة السويسرية في لبنان وسوريا: تأجيل العشاء إلى موعدٍ لاحق
Lebanon News
أكدت السفارة السويسرية في لبنان وسوريا أنّ "سويسرا تعمل بنشاطٍ في لبنان منذ سنوات عديدة، بما في ذلك في مجال منع نشوب النزاعات وتعزيز السلام"، مشيرة إلى أنه "خلال الشهرين الماضيين، وبالتعاون مع منظمة مركز الحوار الانساني التي تتخذ سويسرا مقراً لها، تواصلت سويسرا مع جميع الجهات الفاعلة السياسية اللبنانية والاقليمية والدولية للتحضير لمناقشات تشاورية وليس مؤتمر حوار".
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وقالت في بيان: "من التقاليد السويسرية بذل مساع حميدة عندما يطلب منها ذلك، تأتي هذه المناقشات المزمع عقدها نتيجة مشاورات سابقة مع كل الاطياف السياسية اللبنانية والاقليمية والدولية، في ظل احترام تام لاتفاق الطائف والدستور اللبناني".

وأشارت السفارة إلى أن "العشاء غير الرسمي الذي كان من المفترض أن يُقام هذا الثلاثاء في منزل السفيرة السويسرية، يهدفُ إلى تعزيز تبادل الافكار بين مختلف الجهات الفاعلة السياسية اللبنانية"، موضحة أن "الاسماء المتداولة في وسائل الاعلام لا تشمل أسماء المدعوين فعلياً، مع هذا، فقد جرى تأجيل العشاء إلى موعدٍ لاحق".
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