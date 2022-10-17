باسيل من عين التينة: من غير الممكن ان نتفق على انتخاب رئيس للجمهورية بظل عدم التوافق ووجدنا لدى بري كل التفهم

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شدد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على أنه "من غير الممكن أن نتفق على إنتخاب رئيس للجمهورية بظل عدم التوافق لا الثلثين ولا النصف مع أي مجموعة نيابية".كلام باسيل جاء بعد لقائه مع وفد من نواب "كتلة لبنان القوي"، رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث سلم باسيل الرئيس بري ورقة "التيار الوطني الحر" للأولويات الرئاسية.وقال باسيل: "تشرفنا بزيارة دولة الرئيس وسلمناه ورقة التيار للاولويات الرئاسية وشرحنا من خلالها ماذا نرتجي ، من جهة نكون نتفق على المرحلة المقبلة والذي هو العهد المقبل وماهي عناوينه الاساسية واولوياته، ومن جهة ثانية كي نستطيع ان نفتح حوارا بين بعضنا البعض، لانه من غير الممكن ان نتفق على إنتخاب رئيس للجمهورية في ظل عدم التوافق لا الثلثين ولا النصف مع أي مجموعة نيابية فمن الضروري ان نتكلم مع بعض. ولا اعتقد ان أحدا يتوهم انه من الممكن ان نصل الى نتيجة ونتجنب الفراغ من دون الحوار".وأضاف: "أنا سعيد أننا وجدنا لدى الرئيس بري كل التفهم والاستعداد والايجابية اللازمة للقيام بهذا الحوار وأعتقد ان لدى الرئيس بري دورا في هذا المجال فالرغبة بالتحاور موجودة ليس فقط على المرحلة انما ايضا على الأسماء لاننا لن ننتخب برنامج بالصندوق، انما اسماء في الصندوق انشاء الله نستطيع ان نكمل هذا التواصل. وفي هذا الوقت، الشباب مكملين زياراتهم للكتل ونحن سوف نسعى سعياً جدياً خصوصا اننا "واصلين" بعد فترة قريبة الى العشرة ايام الاخيرة كي نقدر وننجح بانتخاب رئيس".وردا على سؤال حول فتح صفحة جديدة مع الرئيس بري، قال باسيل: بغض النظر، اعتقد ان هذا الامر طبيعي. كيف "بدنا ننتخب رئيس للجمهورية وما منحكي مع بعضنا". هذا لا يلغي الخلافات السياسية وكل واحد عنده موقفه, نحن محكومون، في ظل نظامنا بالتوافق اذا لم يكن هناك إجماع انما توافق حد ادنى يؤمن الثلثين ويؤمن النصاب والـ65 صوتا. هذا ممر الزامي ومن كان حريصا على عدم دخول البلد في هذا الوضع الصعب والاستثنائي ولانه إستثنائي قدمنا التنازل الاكبر "ولازم الآخر يشد على حالو ويحكي مع البقية ونعمل حوار وان شاء الله منوصل لنتيجة".