بيرم عرض مع فرونِتسكا سبل التعاون بين وزارة العمل والوكالات التابعة للأمم المتحدة

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عرض وزير العمل مصطفى بيرم قبل ظهر اليوم في مكتبه مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونِتسكا يرافقها المستشار هاغوب قيومجيان مجمل القضايا العامة والتعاون بين وزارة العمل والوكالات التابعة للأمم المتحدة .وقدم الوزير بيرم خلال اللقاء عرضا مفصلا لخطة الوزارة والانشطة التي تقوم بها على صعيد التدريب المهني المعجل.بدورها ابدت فرونتسكا اعجابها بأنشطة وزارة العمل في هذه الظروف الصعبة، واعلنت استعدادها تقديم الدعم لتنفيذ الخطة الرسمية للوزارة ، منوهة في كونها تتعامل مع خطة مكتوبة وليس مجرد كلام.وتم الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار التعاون في المستقبل.