بوشكيان عرض مع وزير التجارة الخارجية الفرنسية مسار المفاوضات مع صندوق النقد

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شدد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان من مقر وزارة الخارجية الفرنسية "الكي دورسيه" مع الوزير المكلف شؤون التجارة الخارجية الفرنسية وشؤون الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا اوليفييه بيشت على "أهمية التمسك بالعلاقات التاريخية بين لبنان وفرنسا، والشعبين اللبناني والفرنسي، والعمل الدائم على تطويرها وتقويتها".وشكر بوشكيان لـ"بيشت المبادرات الفرنسية الداعمة للبنان ووقوف فرنسا وأوروبا بجانبه في أحلك الظروف".وقال: "تستضيف فرنسا آلاف العائلات اللبنانية، ويشارك اللبنانيون في دور أساسي وبناء في الحياة السياسية والاقتصادية الفرنسية. وكذلك، يفعل الفرنسيون في لبنان، فضلا عن المؤسسات الاستشفائية والجامعية والتربوية الفرنسية التي شكلت ركنا أساسا في النهضة اللبنانية".وتمنى "إقامة استثمارات مشتركة بين رجال أعمال لبنانيين وفرنسيين في القطاع الصناعي في لبنان تؤسس لصناعات تكاملية تكنولوجية وتصديرية".وتناول البحث أيضا في "الخطوات اللازم اتخاذها على المدى القصير في شأن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تمهيدا لوضع خطة وزارة الصناعة الإنقاذية قيد التنفيذ في مرحلة لاحقة".ثم أولم الوزير الفرنسي على شرف بوشكيان، في حضور عدوان وجدعون ومسؤولين في وزارتي الخارجية والاقتصاد الفرنسيّتين، وتبادلا الهدايا التذكارية.وكانت هدية بوشكيان عبارة عن منتجات غذائية "صنع في لبنان" تمثل الشركات اللبنانية المشاركة في معرض SIAL، الذي تمّ افتتاحه السبت الماضي في باريس.ودعا بوشكيان الوزير الفرنسي إلى زيارة لبنان.