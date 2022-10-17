إتفاقية شراكة لتدريب الأساتذة عن بعد IFADEM... الحلبي: الهدف الأساسي رفع مستوى المهارات المهنية للمعلمين في الإبتدائي

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باليو

لاروسي

وقع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي إتفاقية شراكة تتعلق بتنفيذ المبادرة الفرنكوفونية لتدريب الأساتذة عن بعد IFADEM، بالشراكة مع الوكالة الجامعية الفرنكوفونية AUF والمنظمة الدولية الفرنكوفونية O.I.F.وأكد الحلبي أن الهدف الأساسي لهذا المشروع هو رفع مستوى المهارات المهنية للمعلمين في التعليم الإبتدائي وهم في الخدمة، إن لجهة التربية ومفاهيمها أو لتعزيز كفاياتهم في تعليم المواد باللغة الفرنسية، وذلك من خلال دورات تدريب حضورية ومن بعد مخصصة لتستجيب للحاجات المحددة. وذلك عن طريق المدربين في المركز التربوي للبحوث والإنماء، وسيشمل هذا التدريب نحو ألف معلم وعلى مدى سنتين.ونوّه بالجهود التي يبذلها مكتب الشرق الأوسط في الوكالة الجامعية الفرنكوفونية.وأشار الى أن البرنامج يقدم خدمات تربوية ووسائل تربوية وخبرات، تساعد في التطوير المهني للمعلمين في التعليم الأساسي والثانوي، مما يسهم في عملية إعادة البناء الوطني عبر دعم التربية، ودعم المدارس والجامعات.واعتبر الحلبي أن الوكالة الجامعية الفرنكوفونية، والمنظمة الدولية الفرنكوفونية تساهمان بصورة معبرة ونوعية، في التطوير العام للنظام التربوي اللبناني، مرحبًا بهذه المبادرة وبالتعاون.وحصل التوقيع في لقاء أقيم في مكتب الحلبي حضره عن الجانب اللبناني كل من المدير العام للتربية عماد الأشقر، منسق عام المناهج الدكتور جهاد صليباً ممثلاً رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق، مديرة مكتب الوزير رمزة جابر، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، المستشار الإعلامي ألبير شمعون رئيسة مكتب الإعداد والتدريب رانيا غصوب، منسقة المشاريع الدولية إيمان عاصي ، رئيسة قسم اللغة الفرنسية مارينا شماس، ثناء حمود من مكتب المدير العام ، وناتاليا حداد من الإرشاد والتوجيه.وحضر من الجانب الفرنسي كل من مدير الشرق الأوسط في الوكالة الجامعية الفرنكوفونية جان نويل باليو، ممثل جرجورة حردان كارل عقيقي، سينتيا رعد وميراند خلف، ومن المعهد الفرنسي حضر كل من سابين سورتينو، وسيسيل سار مارتان، وشارك في الإجتماع من بعد كل من رئيسة المعهد الفرنكوفوني للتربية والتدريب منى لاروسي، وأنابيل أوستين.من جهته عبّر باليو عن ارتياحه الكبير لتوقيع هذا الإتفاق، بإشراف ورعاية الوزير، مركزاً على تنفيذ مضمونه في المؤسسات التربوية. وأشار إلى خصوصية الإتفاق الذي تتشارك فيه الوكالة الجامعية الفرنكوفونية، والمنظمة الدولية الفرنكوفونية، ويشمل بفوائده التعليم العام والتعليم الجامعي ، ويتكامل مع الجهود التي تبذلها المؤسسات الفرنسية بالتعاون مع وزارة التربية في لبنان.وقال: "إن ما يميز لبنان هو المستوى الإجتماعي التربوي الذي يتمتع به، وتخصيص حيز للفرنكوفونية. وأشار إلى أهمية النوعية والمستوى التعليمي والعمل للحفاظ عليهما، من خلال المضمون التربوي للبرنامج التدريبي وتعزيز التعليم بالفرنسية، وهذه ميزة لبنانية في منطقة الشرق الأوسط".وتابع: "إن هذا البرنامج الذي يستهدف نحو ألف معلم، يسهم في إستقرار التعليم بعد أزمات متلاحقة صحية وإجتماعية واقتصادية، وبالتالي فإن مضمون هذا البرنامج التدريبي والتربوي تم بناء لإقتراحات من وزارة التربية والمركز التربوي وتلبية للحاجات التي تم تحديدها".بدورها أشارت لاروسي إلى ان بداية التأسيس للمشروع كانت منذ سنوات، واعتبرت أن هذا البرنامج موضع تشارك وتعاون والتزام من جانب الجميع في لبنان وفرنسا، بقضية التربية والتعليم العام والجامعي.وعددت الوسائل التقنية التي يمكن استخدامها للإفادة من التدريب، وأملت في أن يكون كل ذلك في خدمة التربية في لبنان.