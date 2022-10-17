وزير البيئة شارك في ورشة عمل حول معالجة البطاريات المستعملة وتوقع إرتفاعها مع تنامي الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية

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شارك وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين اليوم في ورشة عمل تقنية وقانونية إنعقدت في فندق Key حول تنظيم ومعالجة البطاريات المستعملة والنفايات الإلكترونية ضمن مشروع يموله الإتحاد الأوروبي وينفذه معهد التعاون الجامعي، وهي مؤسسة غير حكومية إيطالية، بالتعاون مع "أركانسيال".ولفت الوزير ياسين إلى أن "المشروع يكمل عمل الوزارة وشركائها في هذا السياق خصوصًا مع توقع الإرتفاع الكبير في كمية مخلفات البطاريات في الأعوام المقبلة مع تنامي إستخدام الطاقة الشمسية وكذلك المركبات والسيارات الكهربائية".وأوضح أننا "نعمل الآن على تنظيم إدارة ومعالجة البطاريات المستعملة عبر تطوير المراسيم والقرارات التطبيقية المتعلقة بأصول إدارة النفايات الخطرة لتنظيم نقل وتخزين هذه المخلفات ومعالجتها وإعادة تدويرها"، قائلًا: "نتوقع عبر تنظيم هذا القطاع أن ترتفع الإستثمارات فيه وأن ينمو بشكل مهم ليخلق فرص عمل متعددة ضمن مبادىء الإقتصاد الدائري، وفي الوقت عينه نؤمن حماية البيئة والصحة العامة من النفايات الخطرة".