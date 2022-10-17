مولوي يستقبل وفدًا من تكتل الجمهورية القوية... وعرض لملف الدفاع المدني

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كشف النائب غياث يزبك خلال لقائه مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، أن زيارته له مع وفد من تكتل الجمهورية القوية، ليس لها أي طابع سياسي إنما طابع طارىء إنساني وضروري ومستحق.فقد تم عرض ملف الدفاع المدني، الذي يحتاج إلى إغاثة سريعة جدا ليتمكن طاقمه البشري وأسطوله التقني من القيام بالمهمات المطلوبة منه، كما أشار يزبك.وقال: "80 في المئة من طاقاته خارج الخدمة، فالطاقم البشري يحتاج إلى المساعدات المالية والتجهيزات والآليات، وإلى إغاثة سريعة لمواجهة موسمي الحرائق والثلوج".مولويوتابع: "ما طلبناه اليوم لائحة تقدر بـ64 مليون دولار ليقوم الجهاز بالخدمة المطلوبة، فاختصرنا كل هذه المطالب إلى أقل من مليون دولار لتأمين متطلبات الآليات من قطع غيار وغيرها، وإلا نكون في حال كارثية ولا ينفع الكلام لأن أحراجنا في خطر كبير، وهذا الجهاز له علينا ويحب مساعدته"، كاشفًا حصول اتصال بين وزيري الداخلية والمالية في حكومة تصريف الأعمال، و"على ما يبدو هناك إشارات إيجابية".أما عن موضوع تثبيت المتطوعين، فأكد أنه سيسلك تدابيره الإدارية مع الدوائر المختصة، وأن لا إشكال في هذا الملف.أضاف: "تداولنا في مواضيع تخص مناطقنا، التي هي في حال خطر شديد، لأن قوى الامن في حال عسر شديد كالدفاع المدني، ومناطقنا شبه نائية وتصبح لقم سائغة بأفواه السارقين".وكان مولوي قد استقبل قبل ظهر اليوم، وفدا من "تكتل الجمهورية القوية"، ضم النواب: غياث يزبك، سعيد الأسمر، نزيه متى وفادي كرم.