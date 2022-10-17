أيام عمل هيئة ادارة السير والآليات والمركبات لهذا الاسبوع

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LBCI News Lebanon

أعلنت "هيئة ادارة السير و الاليات والمركبات " "استقبال كافة معاملات التسجيل لدى كافة اقسام و فروع مصلحة تسجيل السيارات نهاري الثلاثاء و الاربعاء من هذا الاسبوع، علما ان رخص السير سوف تسلّم بمواعيد لاحقة لدى تأمينها على ان يتم جدولة هذه المواعيد في حينه" .



وقالت في بيان "اما بالنسبة لمعاملات السوق، فسوف تستقبل الهيئة وتنجز كافة معاملات السوق نهاري الثلاثاء والاربعاء من هذا الاسبوع ايضاً على ان تجري الامتحانات المقررة في هذين اليومين، اما بالنسبة للكشف الميكانيكي ، فإن الهيئة تفتح ابوابها في الدكوانة نهاري الخميس والجمعة من هذا الاسبوع لإنجاز معاملات الكشف على كافة الآليات".