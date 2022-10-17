أخبار لبنان
17 تشرين الأول 2022 - 13:33
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عداد الكوليرا يسجل أكثر من 40 إصابة جديدة... فماذا عن الوفيات؟

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عداد الكوليرا يسجل أكثر من 40 إصابة جديدة... فماذا عن الوفيات؟
Lebanon News
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 46 حالة كوليرا جديدة رفعت العدد التراكمي الى 89 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.
 
وقد تم تسجيل حالة وفاة واحدة رفعت عدد الوفيات الى 3.
 
 
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