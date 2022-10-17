أخبار لبنان 17 تشرين الأول 2022 - 13:33 17/10/2022 13:33:54 عداد الكوليرا يسجل أكثر من 40 إصابة جديدة... فماذا عن الوفيات؟

عداد الكوليرا يسجل أكثر من 20 إصابة اليوم... فماذا عن الوفيات؟

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LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 46 حالة كوليرا جديدة رفعت العدد التراكمي الى 89 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية. وقد تم تسجيل حالة وفاة واحدة رفعت عدد الوفيات الى 3. الإعلان

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