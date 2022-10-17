المكتب الإعلامي لرئيس حزب القوات اللبنانية: جعجع يزاول عمله في مكتبه في المقر العام للحزب كالمعتاد

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يتداول بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبرًا عاجلًا مفاده بأنه شوهدت سيارة إسعاف تخرج مسرعة من دارة الدكتور سمير جعجع تتبعها بضع سيارات رباعية الدفع نحو مستشفى سيدة المعونات، ونقل الخبر عن مصادر ترجيحها إحتمال تعرض الدكتور جعجع لوعكة صحية، وقد ذيل هذا الخبر بأنه صادر عن ليبانون برس، بحسب ما أصدر المكتب الإعلامي لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في بيان.وأكد المكتب الإعلامي لرئيس حزب القوات اللبنانية أن هذا الخبر عار عن الصحة، ولا يمت للحقيقة بأي صلة باعتبار أن جعجع يزاول عمله في مكتبه في المقر العام للحزب كالمعتاد.وشدد المكتب على أن الجهاز القانوني في الحزب سيقوم بالإدعاء أمام الجهات القضائية المعنية على كل من يظهره التحقيق ضالعًا في فبركة هذا الخبر وترويجه عبر مواقع التواصل الإجتماعي.