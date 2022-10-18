باسيل: عدم تشكيل ميقاتي الحكومة عمل مجنون سيؤدي إلى فوضى دستورية

اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنه "سيكون عملاً مجنونًا" إذا لم يشكل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حكومة جديدة قبل نهاية ولاية الرئيس عون.
وقال باسيل عن احتمال تولي الحكومة زمام الأمور بمجرد مغادرة عون للسلطة: "لا نحتاج بالإضافة إلى أزمتنا المالية والاقتصادية إلى أزمة سياسية تقسم الناس حول كيفية التعامل مع الحكومة". ورأى أن عدم تشكيل الحكومة سيؤدي إلى فوضى دستورية.
وقال لوكالة "أسوشييتد برس
": "لن نقبل أن تدير مثل هذه الحكومة البلاد"، لافتا الى أن "هذه حكومة لم تفز بالثقة وتفتقد للشرعية الدستورية".
وعن اتفاق ترسيم الحدود، أشار باسيل الى أنه "على الرغم من أن هذا الاتفاق ليس عملية تطبيع مع إسرائيل، إلا أنه يساعدنا على استعادة المزيد من الاستقرار في المنطقة حيث نحتاج إلى جذب المستثمرين"،
لافتا الى أن المعادلة التي أقيمت بقوة حزب الله هي التي ساعدت".
واعتبر باسيل أنه عصر الغاز ولا ينبغي أن يكون لبنان خارجه، معتبرا أن الطلب على الغاز حول العالم الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا منذ أواخر شباط ساعد في إبرام الصفقة.
وقال باسيل: "حصلنا بوضوح على ضمانات من الولايات المتحدة وكذلك من فرنسا وتوتال بأنه بمجرد الانتهاء من الترسيم ستبدأ توتال بصفتها مشغل البلوكات أنشطتها البترولية قبالة سواحل لبنان".