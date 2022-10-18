أخبار لبنان
18 تشرين الأول 2022 - 06:51
Back

وزير الزراعة: نستورد الدجاج المجلد لكي نحافظ على اسعار تناسب جميع المواطنين

وزير الزراعة: نستورد الدجاج المجلد لكي نحافظ على اسعار تناسب جميع المواطنين Lebanon, news ,lbci ,أخبار وزير الزراعة,الدجاج,وزير الزراعة: نستورد الدجاج المجلد لكي نحافظ على اسعار تناسب جميع المواطنين
episodes
وزير الزراعة: نستورد الدجاج المجلد لكي نحافظ على اسعار تناسب جميع المواطنين
Lebanon News
اعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، أن "الازمة التي نعيشها تطاول كل القطاعات، ونحن نستورد الدجاج المجلد لكي يبقى السعر ضمن المحدود وبمتناول جميع المواطنين وأصحاب الدخل المحدود قبل الأغنياء "، مؤكداً أن "الكميات المستوردة تخضع للفحوصات المخبرية ، و تطابق جميع المعايير والشروط الصحية" وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الأمة الغذائي للمواطنين".
الإعلان

ولفت الحاج حسن، في حديث إذاعي الى "صوت لبنان"الى أنه "على العاملين في القطاع وفي مقدمتهم نقابة الدواجن مراعاة كل الشروط الصحية والمحافظة على معايير الأمن الغذائي للمواطنين، ووقف التلاعب بالأسعار حفاظاً على لقمة عيش الفقراء قبل الأغنياء ، عندها نوقف عملية استيراد الدجاج المجلد".
الإعلان
إقرأ أيضاً