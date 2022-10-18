وزير الزراعة: نستورد الدجاج المجلد لكي نحافظ على اسعار تناسب جميع المواطنين

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اعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، أن "الازمة التي نعيشها تطاول كل القطاعات، ونحن نستورد الدجاج المجلد لكي يبقى السعر ضمن المحدود وبمتناول جميع المواطنين وأصحاب الدخل المحدود قبل الأغنياء "، مؤكداً أن "الكميات المستوردة تخضع للفحوصات المخبرية ، و تطابق جميع المعايير والشروط الصحية" وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الأمة الغذائي للمواطنين".ولفت الحاج حسن، في حديث إذاعي الى "صوت لبنان"الى أنه "على العاملين في القطاع وفي مقدمتهم نقابة الدواجن مراعاة كل الشروط الصحية والمحافظة على معايير الأمن الغذائي للمواطنين، ووقف التلاعب بالأسعار حفاظاً على لقمة عيش الفقراء قبل الأغنياء ، عندها نوقف عملية استيراد الدجاج المجلد".