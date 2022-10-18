أخبار لبنان
18 تشرين الأول 2022 - 07:33
18/10/2022 07:33:00
اعتصام لجمعية لجان أهالي الموقوفين في السجون... وتهديد بالتصعيد
اعتصام لجمعية لجان أهالي الموقوفين في السجون... وتهديد بالتصعيد
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LBCI News Lebanon
في محيط مجلس النواب، اعتصمت جمعية لجان أهالي الموقوفين في السجون اللبنانية بالتزامن مع الجلسة التشريعية.
وطالب المعتصمون باقرار قانون العفو العام او تقصير السنة السجنية الى 6 أشهر، والا فالتصعيد.
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