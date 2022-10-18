اعتصام لجمعية لجان أهالي الموقوفين في السجون... وتهديد بالتصعيد

في محيط مجلس النواب، اعتصمت جمعية لجان أهالي الموقوفين في السجون اللبنانية بالتزامن مع الجلسة التشريعية.وطالب المعتصمون باقرار قانون العفو العام او تقصير السنة السجنية الى 6 أشهر، والا فالتصعيد.