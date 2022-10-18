أخبار لبنان
18 تشرين الأول 2022 - 07:33
Back

اعتصام لجمعية لجان أهالي الموقوفين في السجون... وتهديد بالتصعيد

اعتصام لجمعية لجان أهالي الموقوفين في السجون... وتهديد بالتصعيد Lebanon, news ,lbci ,أخبار السجون,موقوفون,اعتصام لجمعية لجان أهالي الموقوفين في السجون... وتهديد بالتصعيد
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
في محيط مجلس النواب، اعتصمت جمعية لجان أهالي الموقوفين في السجون اللبنانية بالتزامن مع الجلسة التشريعية.

وطالب المعتصمون باقرار قانون العفو العام او تقصير السنة السجنية الى 6 أشهر، والا فالتصعيد. 
 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً