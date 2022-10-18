أخبار لبنان
18 تشرين الأول 2022 - 07:39
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إعتصام في حلبا إحتجاجًا على الإستمرار في إقفال المصارف والإكتفاء في خدمة الصراف الآلي

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إعتصام في حلبا إحتجاجًا على الإستمرار في إقفال المصارف والإكتفاء في خدمة الصراف الآلي
Lebanon News
نفذ أبناء بلدة حلبا صباح اليوم إعتصامًا في ساحة البلدة إحتجاجًا على الإستمرار بإقفال المصارف في محافظة عكار والإكتفاء بخدمة الصراف الآلي بعكس باقي المناطق التي أعادت فتح أبوابها بشكل طبيعي امام مودعيها.
 
وقد أقفل المحتجون الطرق الرئيسية في الساحة. وتحدث بإسم المعتصمين: ربيع الحلبي الذي قال: "عكار هي أكبر محافظة في لبنان، وما تقوم به المصارف نضعه في خانة المؤامرة والتهميش التي تتعرض له محافظة عكار إلى جانب التهميش في الكهرباء والمياه والتعليم والإنماء المتوازن".
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ولفت الحلبي إلى أن "إقفال البنوك أبوابها في عكار يكبد المواطنين مصاريف إضافية نتيجة إنتقالهم إلى طرابلس لإجراء معاملاتهم".
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