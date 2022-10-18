بري إختتم جلسة إنتخاب اللجان وحدد الخامسة من مساء اليوم موعدًا للجلسة التشريعية

إختتم رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة إنتخاب اللجان النيابية وحدد الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء موعدًا للجلسة التشريعية.

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وتجدر الإشارة إلى أن تركيبة اللجان بقيت على ما هي عليه بإستثناء تبديل بعض الأسماء في عضوية بعض اللجان بعد أن جرت إنتخابات في لجنتي المال والإدارة والعدل حيث فاز النائب عدنان طرابلسي مكان النائب إبراهيم منيمنة في عضوية لجنة المال فيما حاز النائب مارك ضو فقط على 22 صوتًا. وفي إنتخابات لجنة الإدارة، حازت النائب حليمة قعقور فقط على 18 صوتًا.وعليه، بقيت تركيبة لجنة الإدارة والعدل كما كانت عليه.