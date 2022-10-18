أخبار لبنان
18 تشرين الأول 2022 - 08:13
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بري إختتم جلسة إنتخاب اللجان وحدد الخامسة من مساء اليوم موعدًا للجلسة التشريعية

بري إختتم جلسة إنتخاب اللجان وحدد الخامسة من مساء اليوم موعدًا للجلسة التشريعية Lebanon, news ,lbci ,أخبار نبيه بري,رئيس مجلس النواب,بري إختتم جلسة إنتخاب اللجان وحدد الخامسة من مساء اليوم موعدًا للجلسة التشريعية
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بري إختتم جلسة إنتخاب اللجان وحدد الخامسة من مساء اليوم موعدًا للجلسة التشريعية
Lebanon News
إختتم رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة إنتخاب اللجان النيابية وحدد الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء موعدًا للجلسة التشريعية.
 
وتجدر الإشارة إلى أن تركيبة اللجان بقيت على ما هي عليه بإستثناء تبديل بعض الأسماء في عضوية بعض اللجان بعد أن جرت إنتخابات في لجنتي المال والإدارة والعدل حيث فاز النائب عدنان طرابلسي مكان النائب إبراهيم منيمنة في عضوية لجنة المال فيما حاز النائب مارك ضو فقط على 22 صوتًا. وفي إنتخابات لجنة الإدارة، حازت النائب حليمة قعقور فقط على 18 صوتًا.
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وعليه، بقيت تركيبة لجنة الإدارة والعدل كما كانت عليه.
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