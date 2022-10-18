ميقاتي إستقبل سفير البرازيل وأجرى إتصالًا برئيس الحكومة العراقية

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أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالًا برئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني وهنأه بتولي منصبه، متمنيًا له التوفيق بتشكيل الحكومة. كما تمنى للعراق الشقيق السلام والإستقرار.بدوره، أكد السوداني أن الحكومة العراقية المقبلة ستعزز علاقات العراق مع أشقائه في الدول العربية، وستنمي آليات التعاون المتبادل في المزيد من البرامج والإتفاقات.وكان الرئيس ميقاتي إستقبل اليوم في السراي الحكومي سفير البرازيل أرمانو تيليس ريبارو في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامه في لبنان. وشكره على الجهود التي قام بها لتعزيز العلاقات اللبنانية - البرازيلية.