أخبار لبنان
18 تشرين الأول 2022 - 11:24
18/10/2022 11:24:47
مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 60 مليون دولار بمعدل 30100 ليرة
مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 60 مليون دولار بمعدل 30100 ليرة
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LBCI News Lebanon
أعلن مصرف لبنان في بيان أن حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 60 مليون دولار أميركي بمعدل 30100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقًا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
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