مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 60 مليون دولار بمعدل 30100 ليرة

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LBCI News Lebanon

أعلن مصرف لبنان في بيان أن حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 60 مليون دولار أميركي بمعدل 30100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقًا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.